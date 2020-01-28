رزيق حول أزمة الحليب: الدولة تعمل في صمت ولا تتكلم

تحدث وزير التجارة، كمال رزيق، خلال أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري الليبي، عن أزمة الحليب بالجزائر والتي أسالت الكثير من الحبر في الأيام الماضية.

وقال كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، في إجابته عن سؤال حول إمكانية القضاء على أزمة الحليب في ظرف شهر واحد فقط: “الدولة تعمل في صمت ولا تتكلم”.

وكان الوزير، قد وعد أن وزارة التجارة لديها خطة بديلة لحل مشكل الحليب المدعم في أقرب وقت ممكن.

وتناول منتدى الأعمال الجزائري الليبي، والذي نظمته غرفتي التجارة الجزائرية والليبية، وعرف حضور 50 رجل أعمال ليبي، تطوير العلاقات الإقتصادية الجزائرية الليبية، من خلال تشجيع الإستثمار والشراكة بين البلدين.