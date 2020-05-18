رزيق: دفتر شروط جديد للمستوردين البائعين على الحالة

أقرت وزارة التجارة دفتر شروط جديد يخص المستوردين البائعين على الحالة.

وأفاد بيان لوزارة التجارة، أن الوزير كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي ترأس بمقر الوزارة اجتماع لجنة التفكير التي تضطلع بدراسة مبدأ تخصص المتعاملين الإقتصاديين، المستوردين البائعين على الحالة، وكذا وضع الأسس التنظيمية لدفتر شروط يحكم هذا النشاط.

وأضاف البيان، أن أهمية هذه اللجنة من شأنها تنظيم وتأطير مهنة الإستيراد حسب التخصص والقضاء على الفوضى والعشوائية التي طغت على هذه المهنة في السنوات الماضية من تهرب ضريبي وتضخيم للفواتير واستيراد سلع غير صالحة للسوق الوطنية مما أضر بالاقتصاد الوطني.

وأكد الوزيرين، أن دفتر الشروط المقترح من وزارة التجارة سيكون حجر الأساس في التأسيس لميكانيزمات جديدة لعمليات تأطير التجارة الخارجية والقضاء النهائي على أي ممارسات غير قانونية كانت تمارس في السابق.

وأشار البيان، إلى أن اللجنة ستستمر تجتمع في لقاءات مفتوحة إلى غاية التجسيد الفعلي لكافة المهام التي أنشأت من أجلها.