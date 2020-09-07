رزيق: رقمنة الرقابة الحدودية.. وإنشاء شركات للتصدير بداية من الأسبوع المقبل

كشف وزير التجارة كمال رزيق، أن الوزارة في آخر الروتوشات لإعداد منظومة رقابة حدودية رسمية.

جاء هذا خلال زيارته إلى ولاية تندوف رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي.

وأضاف الوزير، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم توزيع الدليل التطبيقي المعلوماتيلتسجيل اي عملية للتصدير او الإستيراد.

وشدد الوزير على رقمنة قطاع التجارة، ورقمنة الرقابة الحدودية فيما يخص الصادرات والواردات.

وكشف رزيق، أنه بإمكان أي شخص يرغب بإنشاء شركة للتصدير بسجل تجاري مستقل يستطيع ذلك بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف الوزير أن اللجنة المشتركة وافقت على الإقتراع، والتعليمة سترسل يوم الاربعاء للمركز الوطني للسجل التجاري.