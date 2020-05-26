رزيق: رمضان هذه السنة كان أحسن من السنوات الفارطة.. وحان وقت العمل وأخلقة العمل التجاري

الوطني
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رزيق: رمضان هذه السنة كان أحسن من السنوات الفارطة.. وحان وقت العمل وأخلقة العمل التجاري
بقلم أمينة داودي

قال وزير التجارة كمال رزيق، أن رمضان هذه السنة كان أحسن من السنوات الفارطة، كما أن التجار إحترموا المداومة يومي العيد أحسن من السنوات الفارطة.

وأضاف الوزير رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي على هامش مراسيم تهاني عيد الفطر المبارك لاطارات وموظفي الإدارة المركزية بوزارة التجارة، أن شهر رمضان هذه السنة مرّ في أحسن الظروف من حيث وفرة المنتوجات والأسعار المعقولة.

وأشار الوزير إلى أن هذا راجع إلى مجهودات الموظفين وأعوان الرقابة، مضيفا أن الوزارة ستبدأ في العمل الصحيح من خلال أخلقة العمل التجاري لأن العمل كان مؤجلا إلى بعد رمضان، داعيا النقابات إلى العمل والإجتهاد من أجل إيصال مطالبهم المشروعة إلى الحكومة.

وكشف رزيق، أن نسبة المداومة التي سجلتها الوزارة هي سابقة من نوعها مقارنة بالسنوات الفارطة، أين التزم التجار المداومين بفتح محلاتهم، مشيرا إلى أن بعض التجار لم يكونو في قائمة المناوبة وفتحوا محلاتهم للمواطنين.


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