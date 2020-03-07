رزيق: سنُؤسس وكالة للصحة الإستهلاكية.. وانتهى عهد استيراد “الخردة” و”البيريمي”

أعلن، وزير التجارة، عن شروع وزارته في استحداث وكالة للصحة الإستهلاكية، مهمتها ضبط ومراقبة كل منتوج يُقدم للإستهلاك.

وفي كلمة له ألقاها، على هامش اللقاء الوطني مع إطارات وزارة التجارة، صرح الوزير رزيق، أنه سيكون هناك مخابر للمراقبة متنقلة في كل ولاية تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير، سيتم تغيير القانون وبالتشاور مع الوزير الأول و وزير العدل حافظ الأختام، أنه سيعمل على سن قانون يجرم كل من يقدم منتوجات منهية الصلاحية للمستهلك كون صحة المواطن خط أحمر،مؤكدا بأنه قد أنتهى عهد استيراد ما أسماه ب”الخردة”أو المواد القديمة منتهية الصلاحية

كما أكد وزير التجارة على نهاية عهد المحسوبية وأن الإطارات الوزارية تخضع لأوامر الوزير وفقط