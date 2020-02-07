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رزيق: سيتم إعادة بناء سوق الجملة لبوفاريك.. ويعاد له سوق السيارات والمواشي أيضا

الوطني
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رزيق: سيتم إعادة بناء سوق الجملة لبوفاريك.. ويعاد له سوق السيارات والمواشي أيضا
بقلم نسرين محفوف

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أنه سيتم إعادة بناء سوق الجملة لمدينة بوفاريك، بمنطقة أخرى بالمدينة، بمعايير تجارية وعمرانية حديثة

يأتي هذا في رده على مطلب أحد المواطنين، عبر موقع تويتر، والذي طالب الوزير بمعالجة مشكلة سوق الجملة لمدينة بوفاريك من الجانب التنظيمي، وخاصة مشكلة الأسعار والنوعية.

وقال الوزير “سوف يتم بنائه بمنطقة أخرى بالمدينة بمعايير تجارية و عمرانية حديثة، ويعاد له سوق السيارات والمواشي ايضا”.

وأضاف “هذا ما تسعى اليه البلدية وأيضا الولاية، وأنا شخصيا موافق، وسوف أمد لهم تجربة الوزارة في بناء الأسواق من خلال مؤسسة ماقرو “.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=770227

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