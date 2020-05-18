رزيق: سيتم تحديد هامش الربح لتجار الجملة والتجزئة

قال وزير التجارة كمال رزيق، أن الوزارة ستعمل على تحديد هامش الربح للتجار الجملة والتجزئة.

وأضاف الوزير خلال زيارة تفقدية لولاية قسنطينة، أنه حان الوقت لتضرب الدولة بيد من حديد ضد المضاربين بالأسعار، مضيفا أن الوزارة ستعمل على تحديد هامش الربح لتجار الجملة والتجزئة من خلال برنامج خاص، لأن هامش الربح لديهم أكثر من الفلاح.

وخاطب الوزير مسؤولي التجارة في الولاية قائلا:” الدولة راهي تخلص فيكم اخدمو خدمتكم وزوروا الأسواق”

وأضاف رزيق، أن أسعار الخضر والفواكه ملتهبة في ولاية قسنطينة مقارنة بولايات الوسط.