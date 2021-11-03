رزيق: ضخ كميات إضافية من البطاطا.. واستيرادها وارد كآخر حل

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن الساعات القليلة القادمة ستعرف إخراج كميات إضافية من البطاطا من مخازن وزارة الفلاحة لتلبية إحتياجات السوق. وفي حالة الضرورة سيتم اللجوء للإستيراد كحل ظرفي وإستثنائي.

وأضاف الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن السوق الوطنية لا تشهد ندرة باستثناء الضغط على مادة أو مادتين.

وطمأن الوزير المواطنين بأن السوق في أريحية ووفرة المواد الأولية ذات الاستهلاك الواسع كافية لمدة ستة أشهر.

بالمقابل، أوضح رزيق أنه تم إحصاء 40 غرفة تبريد خارج الإطار القانوني تحتوي على 12 ألف طن من البطاطا و مواد أخرى كالبصل و الثوم. تم حجزها و إحالة ملفات أصحابها إلى العدالة. التي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أن كمية البطاطا التي تم حجزها تباع حاليا في عدة ولايات بـ 50 دينار على أن توزع بأسواق العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار في سياق ذي صلة، أن “وزارته تعكف حاليا على دراسة كل المعطيات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة.. وتحت إشراف الوزير الأول.

حيث سيتم إتخاذ قرار الإستيراد الإستثنائي لمادة معينة ولفترة زمنية مؤقتة بالنظر إلى سياسة الدولة التي تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي.

كما جدد الوزير نداءه للفلاحين وتجار التجزئة والجملة وللمصدرين والمستوردين. للتوجه إلى وزارة التجارة لاستصدار رخصة التخزين لتعزيز قاعدة بيانات وزارة التجارة وتحسين عملية التوزيع.

وكشف ضيف الصباح عن فتح عدة أسواق لبيع المواد الغذائية بالجملة، على غرار سوق ولاية ورقلة وبشار و سيتم تعميم العملية إلى عدة ولايات أخرى.

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