رزيق: ضرورة إرفاق كاشف أحادي أوكسيد الكربون عند كل عملية بيع لأجهزة التدفئة

الوطني
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رزيق: ضرورة إرفاق كاشف أحادي أوكسيد الكربون عند كل عملية بيع لأجهزة التدفئة
بقلم إيمان عياش

أكد وزير التجارة في تعليمة موجهة للمدراء الولائيين للتجارة، على ضرورة إلزام المصنعين والمستوردين لأجهزة التدفئة إرفاق كاشف أحادي أوكسيد الكربون عند كل عملية بيع.

وجاء في نص التعليمة إدراج سعر الكاشف في القيمة الاجمالية لإقتناء الجهاز.

وأمر الوزير باتخاذ هذه التدابير قبل حلول الموسم الشتوي القادم للانطلاق في هذه العملية ذات الطابع الإعلامي والتحسيسي .

ويهدف هذا القرار إلى تقليص عدد الوفيات التي يتم تسجيلها خلال الموسم الشتوي وهذا الإجراء لضمان سلامة وامن المواطن.

ويجب أن تتخذ هذه الاجراءات المتعلقة بتوفير جهاز الكاشف قبل الفاتح من شهر نوفمبر 2020


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