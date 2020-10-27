رزيق: ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، على ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات الاقتصادية والصناعية لضمان الدخول للسوق الأجنبية.

وجاء هذا خلال مخاطبته مدير إحدى المؤسسات المختصة في إنتاج الحلويات بالمنطقة الصناعية بـ”بن بولعيد” بالبليدة.

وأشار الوزير إلى أنه يتوجب على كافة المؤسسات إعتماد وتطبيق المحاسبة التحليلية من أجل التحكم في تكلفة الإنتاج غير المباشرة.

وذلك من أجل التأثير على الأسعار وضمان رهان المنافسة مما يفتح أبواب السوق الأجنبية.

و شدّد رزيق على ضرورة تخصيص نسبة معينة من الإنتاج للتصدير لضمان مكانة في السوق الإفريقية على الأقل.

خاصة مع تفعيل منطقة التبادل الإفريقي الحرة قريبا والتي تم المصادقة عليها من طرف البرلمان، وتنتظر التوقيع من طرف الرئيس.

وأضاف أنه يجب إستهداف 53 دولة إفريقية حتى لا نضيع السوق الإفريقية مثلما حدث مع السوق العربية والأوروبية.

ولفت إلى أن السوق الإفريقية سوق هامة وتشمل 1.2 مليار مستهلك و2.500 مليار دولار كناتج داخلي خام وفضاء تجاري.

كما تتداول فيه أكثر من 3 آلاف مليار دولار ولهذا يتوجب تغيير الذهنيات والتفكير فيها.

وقال أنه ليس بالضرورة تحقيق فائض في الإنتاج حتى نتمكن من التصدير بل يجب تخصيص ما لا يقل عن 20 بالمائة من الإنتاج للسوق الأجنبية.

وكشف أن الحكومة بصدد إعداد سياسة خاصة بالعقار الصناعي وسيتم تنفيذها من طرف الولاة فور إستكمالها بشكل نهائي.