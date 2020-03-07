رزيق: طالبنا “أونيل” بإعادة النظر في توزيع غبرة الحليب.. إذا رفض سنلجأ للوزير الأول

رفعت وزارة التجارة طلبا لدى الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته بضرورة إعادة النظر في خريطة توزيع غبرة الحليب.

وقال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، أنه “طالب الديوان الوطني المهني للحيلب ومشتقاته “أونيل” بضرورة إعادة النظر في خريطة توزيع غبرة الحليب على مستوى الولايات”.

وأشار رزيق أنه ينتظر رد “أونيل” بخصوص هذا الطلب، وقال “إن كانت النتيجة إيجابية فهذا أحسن، وإن كانت سلبية فسنلجأ للوزير الأول للفصل في القضية”.

واوضح رزيق أن “إعادة النظر في خريطة توزيع غبرة الحليب، سيمكن كل ولاية من ولايات الوطن أن تلجأ لتمويل نفسها بنفسها في هذه الشعبة”.

وقال وزير التجارة “طالبنا رسميا أن تصبح كل ولاية من ولايات الوطن ممولة لنفسها في شعبة الحليب، وأن تصبح مستقلة في التزويد بالحليب”.

وبخصوص تفشي فيروس كورونا، أكد وزير التجارة “أن المنتجات الإستهلاكية غير معنية بالصين”.

وطمأن رزيق كل المستهلكين “أنه لاخطورة في المنتجات الإستهلاكية التي يتم استيرادها، بحكم أن الجزائر لا تستورد هذه المنتجات من الصين”.

وقال رزيق أنه تم إنشاء هيئة مختصة على مستوى وزارة التجارة لمراقبة ومتابعة إنتشار هذا الفيروس على المستوى الوطني.