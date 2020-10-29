رزيق: على التجار الإلتزام بنظام المداومة الخاص بالأعياد والعطل الوطنية

شدّد وزير التجارة، كمال رزيق، على ضرورة الإلتزام بنظام المداومة خلال مناسبتي المولد النبوي الشريف والفاتح من نوفمبر.

وأضاف الوزير، أن الإلتزام بالمداومة سيضمن تموين المواطنين بمختلف السلع الإستهلاكية

وحسب بيان للوزارة، أن الوزير عقد لقاءين منفصلين جمعه بممثلي تنظيمين للتجار والحرفيين الجزائريين.

وأضاف البيان، أن الوزير أكد على ضرورة الإلتزام بنظام المداومة الخاص بالأعياد والعطل الوطنية اليوم الخميس ويوم الأحد المقبل.

وفي سياق ذي صلة، شدد رزيق على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها حصر ومكافحة تفشي وباء فيروس كوفيد-19.

كما أشاد رزيق بالدور البالغ الأهمية الذي يؤديه التجار وكل الشركاء المهنيين في هذا الظرف الصحي الخاص.