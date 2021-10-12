رزيق: على المؤسسات الجزائرية كسب مكانة في الأسواق الخارجية

قال وزير التجارة كمال رزيق، أن الجزائر تعكف على خلق إطار ملائم للمؤسسات الجزائرية، لتصدير منتوجاتها نحو الخارج، وكسب مكانة بالأسواق الخارجية. وتسعى الدولة لمساعدة المؤسسات الجزائرية من خلال تسهيل الإجراءات والتحفيزات المالية.

ودعا الوزير في كلمته خلال إفتتاح معرض حول الخدمات الجزائرية الموجهة للتصدير، جميع القطاعات إلى تظافر الجهود من أجل المساعدة والتسهيل في تصدير المنتوجات الوطنية نحو الخارج. مشيرا أن تصدير الخدمات لا يتطلب جهدا كبيرا لبيعها على مستوى الأسواق الخارجية

مؤكدا، أن وزارة التجارة تعمل مع مصالح القطاعات الأخرى على حسب صلاحياتها من أجل دعم المؤسسات لتصدير منتوجاتها.

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