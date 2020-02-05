رزيق عن أزمة الحليب قطعنا أشواطا في حربنا على الزمرة.. ونتائج رائعة حققناها

أبدى وزير التجارة، كمال رزيق، رضاه التام عن النتائج المحققة لحد الساعة، في قضية مادة الحليب المدعم من طرف الدولة.

وقال وزير التجارة رزيق في تغريدة له، أنّ الحرب المعلنة ضد سماسرة مادة الحليب المدعم من طرف الدولة هي معركة يساهم فيها الجميع سواء.

ودعا الوزير من خلال ذات التغريدة، الجميع إلى المشاركة والمساهمة في قطع الطريق ضد السماسرة الذي وصفهم بالزمرة وسارقي الدولة.

وجدّد المسؤل الأول عن قطاع التجارة تأكيده على وجوب مقاطعة كل من تخول له نفسه بيع الكيس المدعم بأكثر من 25 دينار.

كما أعرب الوزير عن إرتياحه من النتائج المحققة لقطاعه في مسايرة أزمة الحليب، مشيرا إلى أنّ وزارته قطعت أشواطا كبيرة في حربها ضد ناهبي المادة المدعمة.