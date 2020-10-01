رزيق.. غلق إداري لـ6017 محل تجاري خلال السداسي الأول من 2020

كشف، وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس، عن غلق 6017 محل تجاري اداريا.

وتم غلق هذه المحلات، خلال السداسي الأول من سنة 2020.

وأوضح كمال رزيق، أن المصالح سجلت 388 ألف تدخل لأعوان الرقابة لضبط السوق.

وسمحت التدخلات، بتحرير 35 ألف مخالفة وتحرير أكثر من 39 ألف محضر موجه للعدالة، كما تم حجز سلع حوالي 59 مليار دج.

وأضاف، الوزير أن قيمة الربح غير الشرعي، بلغت 328 الف مليون دج، ومبلغ عدم الفوترة قدر 31.35 مليار دج.

وعن المواد الاستهلاكية، أشار رزيق، إلى أن هناك وفرة في السوق وبأسعار معقولة بسبب مجهودات الدولة لتنظيم وضبط السوق.