رزيق: فيلم “معاناة مواطنين في مناطق الظل” أبكى الجميع

قال وزير التجارة كمال رزيق، أن الفيلم المعروض اليوم في لقاء الحكومة- الولاة أبكى الجميع، الوزير الاول والوزراء والحضور.

وعلى صفحته الرسمية في “فايسبوك” قال رزيق: كلهم سالت دموعهم من التهميش والفقر والحقرة التى وقعت على الشعب من المسيرين السابقين.

وأضاف رزيق: لقد ذكرتنا بحجم المسؤولية و ما ينتظرنا أمام الله والشعب، لقد ذكرتنا اننا سوف نسأل على الشعب أمام الله وامامك كرئيس.

وأردف رزيق: والله المسؤولية كبيرة لكن نعاهد الله و نعاهدك باننا سوف نكون خدام لهذا الشعب، ذكرتنا بأنك اخترتنا لخدمة هذا الشعب الرائع فنعم الاختيار و سوف نكون ان شاء الله أهلا لها، فخدمة هذا الشعب شرف ما بعده شرف.

وأضاف: سوف نجاهد ونقاتل من اجل تحقيق برنامجك و إسعاد هذا الشعب الكريم، سوف نجاهد من أجل تحسين مستوى و ظروف معيشة هذا الشعب البطل في كل الميادين.

وإختتم رزيق قوله: الف شكر انك اخترتنا ان نكون خدام هذا الشعب الف شكر انك جعلتنا ننال شرف خدمة هذا الشعب.