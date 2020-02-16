رزيق في تعليق على الفايسبوك.. حركة تغييرات واسعة تمس المدراء الولائيين والمركزيين

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، بأنّه هناك حركة تغييرات واسعة، على مستوى المدراء التجاريين الولائيين وكذا المركزيين ، في غضون الأيام المقبلة.

وقال وزير التجارة، رزيق، في ردٍ على أحد التعاليق، عبر صفحته الرسمية فايسبوك، أنّه عن قريب، ستُجرى حركة تغييرات واسعة، تمس كل من المدراء المركزيين والولائيين لقطاع التجارة.

وأكّد المسؤول الأول عن قطاع التجارة في الجزائر، من خلال ذات الرد، أنّ حركة التغيير تدخل في إطار إعطاء نفس جديد، ومنح فرصة لكل الكفاءات والإطارات الشابة.

وقد إقترح المتفاعل على صفحة الوزير، على أن تكون حركة واسعة تشمل المدراء سواء مركزيين أو ولائيين لقطاع التجارة، والذين حملهم سبب ركود القطاع.

وجاء رد خليفة جلاب، على رأس وزارة التجارة على المتفاعل، بالإيجاب، حيث رد في ذات الصدد: “نعم عن قريب”.