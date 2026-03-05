رزيق في تلمسان للإشراف على انطلاق عدد من العمليات التصديرية نحو عدد من البلدان

حلّ وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بولاية تلمسان. حيث كان في استقباله والي الولاية يوسف بشلاوي، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي. ونواب الولاية بالبرلمان، إلى جانب السلطات المحلية وأعضاء اللجنة الأمنية.

وحسب ما افاد به بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات سيشرف الوزير بالمناسبة، على افتتاح معرض الأحذية والجلود. المنظم تحت شعار: “من الإحلال إلى التصدير”، بقاعة متعددة الرياضات بولاية تلمسان.

كما سيشرف الوزير على إطلاق إشارة انطلاق عدد من العمليات التصديرية نحو عدد من البلدان.