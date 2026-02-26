رزيق في مستغانم لافتتاح معرض الألبسة والصناعات النسيجية

إستقبل اليوم الخميس والي ولاية مستغانم أحمد بودوح، بمطار أحمد بن بلة الدولي، كمال رزيق. وزير التجارة وترقية الصادرات، في إطار زيارة عمل إلى الولاية.

ويأتي هذا الإستقبال الرسمي في مستهل برنامج وزاري هام، يشرف خلاله الوزير بمعية الوالي على افتتاح معرض الألبسة والصناعات النسيجية المنظم تحت شعار.: «بأيدينا ننسج الثقة… وللعالم نهدي التميّز»، وذلك على مستوى المركز التجاري AZ.

ويرتقب أن يشكل هذا المعرض محطة اقتصادية بارزة، تهدف إلى إبراز قدرات الإنتاج الوطني في مجال النسيج والألبسة، وتشجيع الاستثمار. ودعم المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب تعزيز جودة المنتوج المحلي وفتح آفاق أوسع أمامه للتصدير نحو الأسواق الخارجية.

