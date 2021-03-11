رزيق: قطاع التجارة كان الأقل تأثرا بجائحة  كورونا

أكد وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس، أن قطاع التجارة كان الأقل تأثرا بجائحة كورونا.

جاء هذا التصريح في تعقيب للوزير على دراسة قامت بها وكالة التشغيل “امبلواتيك”، بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

واعتبر رزيق أن نتائج هذه الدراسة التي اعتمدت على 700 مؤسسة جزائرية تنشط في النسيج الاقتصادي بوسط البلاد جاءت “إيجابية”.

ويتوقع 53 بالمائة من المستجوبين القيام بعليمات توظيف في مجال البيع التجاري، خلال السداسي الأول من 2021.

ويستهدف قطاع التجارة، حسب الوزير، ارتفاع هذه النسبة إلى 60 بالمائة في كامل عام 2021 وإلى 70 بالمائة في 2022.