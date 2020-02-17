رزيق.. “لا فائدة لنا من صناعة غذائية تستورد الغبرة وتضيف لها الماء”

إعتبر وزير التجارة، كمال رزيق أن نسبة الإدماج في الصناعات الغذائية المحلية ضعيفة جدا.

وقال رزيق، اليوم الإثنين في تصريح للنهار، أنه سيتم “قريبا عقد جلسات خاصة بالمؤسسات المصنعة للعصائر”.

وأضاف “سيتم فرض عليهم نسبة إدماج محلية تناهز الـ40 بالمائة”.

وأكد وزير التجارة “أنه لا فائدة لدينا من مؤسسات مختصة في الصناعات الغذائية، وهي تستورد الغبرة من الخارج وتضيف فقط إليه الماء وتعيد بيعه في الأسواق”.

وصرح رزيق قائلا “سنكون صرحاء مع هؤلاء المنتجين، سنحدد لهم دفتر شروط جديد، وسنجبرهم على تحديد خريطة عمل واضحة”.

واكد رزيق في ذات السياق “سنحارب تضخيم الفواتر في كل القطاعات”.

وبخصوص عملية الإستيراد، أوضح رزيق أنه أسدى تعليمات لكل الولايات بتقديم “إحصاءات لكل ما يتم إنتاجه محليا من مختلف المنتجات”.

وقال فور الإنتهاء من العملية سيتم “تحديد قائمة لكل ما يتم إنتاجه محليا، ولن نستورد إلا ما هو ناقص في السوق”.

وأكد أنه “ستفرض غرامات مالية كبيرة جدا على كل منتوج يستورد ويتم إنتاجه محليا”.