رزيق: لجنة لإدخال الفوترة وتعميمها على القطاعات.. وإطلاق الصولد أسبوع قبل رمضان

كشف وزير التجارة ، كمال رزيق، عن إطلاق عمليات البيع بالتخفيض “الصولد” خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان.

وأضاف الوزير، خلال تصريح على هامش جلسة بمجلس الأمة، أن الصولدة سيكون بالمحلات والأسواق التجارية عبر البلديات.

وتهدف العملية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتمكين التجار من تعويض بعض الخسائر التي تكبدوها بسبب الحجر الصحي.

وستخص عمليات البيع بالتخفيض كل المواد الاستهلاكية وعلى رأسها المواد الغذائية والأواني والألبسة والاجهزة الكهرومنزلية والأثاث.

وأضاف رزيق، أنه سيتم تنظيم عمليات مشابهة في جميع الاعياد الدينية التي تحييها البلاد،

وأوضح الوزير، أنه تم تسخير 9 آلاف عون رقابة، من خلال فرق مختلطة تضم أيضا مصالح الأمن والجمارك، المصالح الفلاحية والتي ستجوب مختلف الأسواق والمحلات.

وقال الوزير في سياق مغاير، أن مادة الزيت متوفرة في الحلات والمخازن، وهناك فائض في الإنتاج قدر بـ 8 آلاف طن من الزيت.

وأوضح رزيق، أن هناك عزوف من بعض التجار على اقتناء مادة الزيت بسبب الفوترة، خاصة وأنها منعدمة في كل القطاعات ولا يتم التعامل بها.

وكشف أنه تم إنشاء لجنة على مستوى الوزارة لأخلقة العمل التجاري تشتغل مع القطاعات الوزارية الأخرى لإدخال الفوترة في القطاعات الأخرى.