رزيق للموالين: أين وعودكم بخصوص أسعار اللحوم في رمضان

تسائل وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الجمعة، الموالين بخصوص الوعد الذي قطعوه ببيع اللحوم بأسعار معقولة خلال الشهر الفضيل.

وكتب رزيق، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، قائلا “سؤال محير لي أين 28 مليون راس غنم التي تكلم عليها الموالون و مهني هذه الشعبة”.

واضاف رزيق “أين وعدوكم لي بأنكم تبيعون هذه السنة بأسعار معقولة”.

وتابع وزير التجارة “الان عرفت لماذا حاربتموني لما طلبت السماح بجلب لحوم منطقة الجنوب لولايات تندوف أدرار تمنراست و اليزي للشمال ، بحجة أنها مريضة”.

وقال “الله غالب الظروف الخاصة التي نعيشها الان منعتني من تجسيد المشروع، اقولها الان عرفت لماذا حربتموني بسبب مناداتي بسعر لحم معقول للزوالي في شهر رمضان”.

ووعد وزير التجارة “الايام بيننا، و لابد أن نعرف مدى حقيقة هذا الرقم اللغز 28 مليون راس”.

وختم قائلا “و ان شاء الله بعد نهاية هذا الوباء سوف احي مشروع نقل لحوم الجنوب الى الشمال من جديد”.