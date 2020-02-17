رزيق لمدراء التجارة الجهويين والولائيين: “لديكم أسبوع لمحاربة زمرة الفساد في الحليب” الوطني 2020/02/17 - 0 بقلم نويس عبد الجلال Share Tweet وجه وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، تعليمة، خص بها مداء التجارة الولائيين والجهويين، لمجابهة ومحاربة الفساد في سوق الحليب المدعم. وزير التجارة رزيق، عبر صفحته الرسمية المعلن عنها عبر الفايس بوك، قال بأنّ المدراء في التجارة سواء الجهويين أو الولائيين معنيون بمحاربة زمرة الفساد في الحليب، وعلى مستوى البلديات في أقرب الآجال. وصرّح الوزير من خلال صفحته الرسمية، بأنّ الأرقام حول توزيع الحليب على مستوى البلديات بأنّها متباينة بشدة، بين ما يصله من طرف الشعب عبر الصفحة، وما يصله من المدراء الجهويين والولائيين. وأمهل كمال رزيق المدراء الجهويين والولائيين مهلة أسبوع لأجل محاربة زمرة الفساد في الحليب المدعم، حين دعا في خطاب شديد اللهجة إلى محاربة الفاسدين، حيثُ قال: “أنتم مجبرون على إستغلال ما هو مرسل من طرف الشعب في حسابي وإستغلاله لمحاربة زمرة الفساد في الحليب على مستوى بلدياتكم خلال أسبوع هذا”. وأشار إلى أنّ التعليمة الموجهة للمدراء الجهويين والولائيين قصد محاربة الفساد على الحليب خلال أسبوع، بأنّهامن أولى إهتماماته، أين قال في ذات الصدد: “أولي أهمية قصوى لهذه العملية”. خليفة سعيد جلاب في الأخير، دعا المواطنين للتبليغ عن المدراء حول مدى إستجابتهم للتعليمة في وقتها، أم كان هناك تماطل، وذلك عبر صفحته الرسمية. الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=775595
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