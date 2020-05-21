رزيق: لن يمارس التجارة مستقبلا إلا من يملك السجل التجاري

قال وزير التجارة، كمال رزيق، أنه لابد من القضاء على الزيادات العشوائية و الزيادات التي تكون في المناسبات فقط.

وكشف الوزير، أنه من الٱن فصاعدا لن يسمح بممارسة العمل التجاري والتجارة إلا من يملك السجل التجاري، مضيفا أنه وبدون وثائق لن نسمح بذلك.

وأضاف خلال ندوة صحفية اليوم الخميس حول الاجراءات المتخذة يومي العيد، أنه سيتم إعداد منظومة للتحكم في الاسواق لجعل عملية الرقابة سهلة.

وتابع قوله: بعد تنصيب اللجان ستصبح المهمة سهلة و بعد 3 اشهر سنقدم النتائج للسلطات العليا.

وأضاف الوزير أن شهر رمضان هذه السنة عرف وفرة في المنتوجات غير ان البعض تعمد في خلق الندرة من خلال المضاربة.

وكشف رزيق، أنه من الٱن فصاعدا حرية الاسعار تكون مرتبطة بوثيقة الشراء والبيع، مشيرا إلى أنه خلال هذا رمضان كانت الأسعار مقبولة مقارنة بالسنوات الفارطة واستطعنا توفير المنتوجات للمواطنين.