رزيق: لو يتم تطبيق القانون فعلا..كل الملبنات ستغلق

أكد وزير التجارة، كمال رزيق اليوم السبت، أنه “لو تم تطبيق القانون فعلا وبصرامة فإن كل الملبنات سيتم غلقها”.

وقال رزيق، في كلمة له خلال لقاء مع إطارات القطاع، أن “معظم الملبنات على المستوى الوطني تلجأ للإستعمال المفرط لمواد منتهية الصلاحية”.

وأشار رزيق “أنه هذه الملبات من المفروض أن لا تغلق بشكل مؤقت بل تغلق بشكل نهائي”.

واكد وزير التجارة أنه “ولا مؤسسة من المؤسسات، ولا ولاية من الولايات، ولا فرع من الفروع، سيكون فوق القانون، كلهم سيتقيدون بالقانون”.

وشدد وزير التجارة أن “سلامة المواطن وصحته يعتبران خطا أحمر، لا يجب المساس به”.

وأشار رزيف السياق ذاته أنه “سيتم توسيع خطة وبرنامج وزارة التجارة، في كل المؤسسات الناشطة في شعبة الفلاحة والتغذية”.

وأكد رزيق أن هذه الشعبة ستخضع “لشرطي سلامة وصحة المستهلك كأولوية في نشاطها”.