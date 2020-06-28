رزيق: مرافقة المتعاملين الإقتصاديين لرفع حجم الصادرات من الأدوية والمواد الصيدلانية

أبدى وزير التجارة، كمال رزيق، خلال لقائه برئيس الإتحاد الوطني لمتعاملي الصيادلة،إستعداد قطاعه للتنسيق مع المتعاملين الإقتصاديين في مجال الصناعات الصيدلانية من حيث المرافقة والتأطير بهدف زيادة حجم الصادرات من الأدوية والمواد الصيدلانية.

وأفاد بيان للوزارة، نشرته عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، أن الوزير استقبل نهاية الأسبوع الماضي بمقر الوزارة رئيس الإتحاد الوطني لمتعاملي الصيادلة عبد الوحيد كرار حيث تحادث معه حول انشغالات المهنيين سيما في بعدها التجاري والمسائل المتعلقة بالتصدير.

وبعد الإستماع لعرض حال حول رهانات وتحديات الصناعات الصيدلانية ،أكد الوزير أنه منذ بداية الأزمة الصحية، تم تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالرخص المسبقة لإنتاج المواد المعقمة والتي تصدر من قبل وزارة التجارة لتغطية حاجيات السوق من هذه المواد الضرورية للقضاء على أي ندرة قد تؤثر على متطلبات السوق في تلك الفترة.

كما أبدى رزيق إستعداد دائرته الوزارية للتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين في هذه الشعبة من حيث المرافقة و التأطير لزيادة حجم الصادرات الجزائرية من الأدوية والمواد الصيدلانية لاسيما وأنها حققت قفزة نوعية بفضل دعم الدولة وتشجيع الإستثمار.