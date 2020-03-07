رزيق: مراقبة جودة المنتجات الخطوة القادمة للوزارة

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، أنّ وزارة التجارة ستلجأ لمراقبة جودة المنتجات المستهلكة كخطوة قادمة.

وقال رزيق، في كلمة له خلال لقاء مع إطارات القطاع، أن “رئيس الجمهورية قدم تعليمات صارمة لإنجاز مخابر على مستوى كل موانئ الجزائر”.

وأضاف رزيق أنه “يوجد حاليا ما يقارب 43 مخبرا فيما يتم إنجاز 13 مخبرا”، مشيرا في السياق ذاته “أنه بعد سنة أو سنتين سيصل عدد المخابر على مستوى موانئ الجزائر ما بين 43 إلى 45 مخبر”.

وأكد رزيق أن “تواجد هذه المخابر على مستوى كامل الموانئ سيتمكن من مراقبة جودة المنتجات الإستهلاكية التي يتم إستيرادها وتصديرها”.

وقال رزيق “أنه يتم حاليا أيضا دراسة وضعية إنشاء مخابر متنقلة من الناحية المالية وتقديمها للحكومة لدراستها”.