رزيق: مشروع لتسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية

كشف وزير التجارة كمال رزيق، عن مشروع متواجد على مستوى الحكومة، ويتعلق بتسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية، والذي سينزل قريبا للبرلمان.

وتحدث رزيق، عن ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الأمر مس كل العالم، حيث التهبت الأسعار جراء جائحة كورونا.

وأكد الوزير، أن كل مصالح التجارة مجندة لمحاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر. وكذا محاربة كل أشكال التخزين غير القانوني وغير المسرح به.

وأوضح رزيق، أن الانتاج المحلي يلتزم مواد اولية أو مواد مكملة مستوردة، وهذه حلقة تؤدي إلى ارتفاع الاسعار.

وأشار رزيق، إلى أن مصالحه ستقوم قريبا بنشر أرقام حجز زيت المائدة.

كما أكد رزيق، أن وزارته تسعى لحماية القدرة الشرائية التي تعد من أولويات القطاع.

وبخصوص المضاربة، كشف الوزير عن تسجيل أكثر من مليون تدخل في سنتي 2020 و2021، وتحرير أكثر من 145 الف قضية سنة 2021.

بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 100 دعوة قضائية في ظرف 15 يوم، مؤكدا أن القضاء بدء يتحرك ضد المضاربين.

وقال رزيق، أن مصالحه تقوم بمحاربة المضاربة،مشيرا إلى أن المعضلة تكمن في تنظيم سوق ظل فوضوي لأزيد من 40 سنة. مشيرا إلى أنه ليس باستطاعته تنظيمه في يوم وليلة.

مضيفا: “نحن لا نعالج الفوضى بالفوضى بل بالأطر القانونية”.

وأشار الوزير، إلى أن اصدار قانون محاربة المضاربة دليل على أن الدولة عازمة على محاربة الظاهرة.

وحول قضية الفوترة قال الوزير: “قضية الفوترة لم تأتي معي.. لابد تكون هناك فوترة، لأن غياب الفوترة يؤدي إلى الفوضى”.

وختم الوزير: “نحن نعالج هذه المشاكل للمدى البعيد وليس القريب، والمحافظة على القدرة الشرائية أولوية الحكومة”.