رزيق: معارض شهر رمضان ستنظم مجانا للتجار

قال وزير التجارة كمال رزيق ان المعارض في شهر رمضان بالبلديات هي معارض مجانية.

وفي بيان له على صفحته الرسيمية في فايسبوك قال رزيق: ليكن في علم جميع الغرف التجارية والصناعية ان المعارض التي طلبنا تنظيمها في شهر رمضان مع البلديات هي معارض مجانية أي تنظم من طرفكم ويمنع منعا بات القيام بتاجيرها او شركائها لأي شخص اوهيئة.

واردف الوزير ان الهدف منها هو اجتماعي للتضامن وليس عملية تجارية لذا اولي اهمية خاصة بذلك، وبالتالي أي غرفة قامت بعمل مخالف لما طلبنه سوف تتحمل مسؤولياتها القانونية التي تتخذها الوزارة.