رزيق: مناخ الأعمال بدأ يتحسن من خلال الشفافية والقضاء على البيروقراطية

طمأن وزير التجارة، كمال رزيق، المتعاملين الإقتصاديين أن مناخ الأعمال اليوم بدأ يتحسن من خلال الشفافية والقضاء على البيروقراطية.

وقال رزيق، في كلمة له خلال لقاء جمعه مع رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زياني، أن المناخ بدأ في التحسن من خلال القضاء تدريجيا على هذه الظواهر المتراكمة منذ سنوات والتي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني.

وتناول الوزير في لقائه مع زياني، أنّ الجزائر الجديدة اليوم ماضية في الإستثمار في القدرات الإنتاجية المحلية للمتعاملين الإقتصاديين وحماية المنتوج الوطني.

إضافة الى وضع آليات جديدة وفق خارطة طريق مدروسة لترقية الصادرات خارج المحروقات.

وقال رزيق أن ذلك “سيتحقق بفضل تجند الجميع بتجسيد برنامج الحكومة المنبثق من برنامج الرئيس”.

أما في لقائه الثاني الذي كان مع رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف ، أبرز رزيق الدور البالغ الأهمية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وأصحاب الحرف في تحريك عجلة التنمية خاصة في مناطق الظل.

مؤكدا أن دائرته الوزارية مستعدة لتقديم كل التسهيلات وكذا المرافقة وحتى التنسيق مع باقي القطاعات من أجل الرقي بهذه المؤسسات والمهن.