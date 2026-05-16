رزيق: منتجات الحلويات قادرة على اقتحام الأسواق الدولية

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، أن شعبة الصناعات الغذائية، لاسيما منتوجات الحلويات والبسكويت والشوكولاتة، تمتلك مؤهلات كبيرة تسمح لها باقتحام الأسواق الدولية، بالنظر إلى جودة المنتوج الجزائري وتنوعه.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، خلال إشرافه رفقة والي ولاية بومرداس، فوزية نعامة، على افتتاح المعرض المتخصص في منتوجات الحلويات والبسكويت والشوكولاتة.

وبالمناسبة، قام الوزير بزيارة مختلف أجنحة المعرض، حيث استمع إلى شروحات قدمها العارضون والمتعاملون الاقتصاديون المشاركون حول قدراتهم الإنتاجية. ونوعية المنتجات المعروضة، وآفاق تطوير هذه الشعبة وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

كما شكلت الزيارة فرصة للاطلاع على الإمكانيات التي تزخر بها المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال صناعة الحلويات والبسكويت والشوكولاتة. ومدى احترامها لمعايير الجودة والتغليف والتسويق، بما يستجيب لمتطلبات التصدير والمنافسة الدولية.

وفي تصريح صُحفي بالمناسبة، أكد رزيق، أن تنظيم هذا المعرض يهدف إلى مرافقة المؤسسات الجزائرية المنتجة. وتشجيعها على التوجه نحو الأسواق الخارجية. من خلال تثمين المنتوج الوطني وتحسين تنافسيته. بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وأضاف رزيق أن شعبة الصناعات الغذائية، لاسيما منتوجات الحلويات والبسكويت والشوكولاتة. تمتلك مؤهلات كبيرة تسمح لها باقتحام الأسواق الدولية. بالنظر إلى جودة المنتوج الجزائري وتنوعه.

داعيًا المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستثمار أكثر في الابتكار، والتغليف، بما يُعزز مكانة المنتوج الوطني في الخارج.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض يعرف مشاركة 71 شركة وطنية، من بينها 30 شركة مصدّرة. ما يعكس الديناميكية التي يشهدها هذا القطاع. والاهتمام المتزايد بتطوير قدراته التصديرية وتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.

