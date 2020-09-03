رزيق: منحة كورونا ليس من صلاحياتي ونظام تعويضي جديد لدى مصالح الوظيف العمومي”

أوضح وزير التجارة كمال رزيق، بخصوص قضية استفادة موظفي قطاع التجارة من المنحة الخاصة بمحاربة فيروس كورونا كوفيد 19 في سبيل حماية المستهلكين، بأنه يتجاوز صلاحيات دائرة الوزارية.

وأشار الوزير في رد على سؤال كتابي وجهه النائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد بوشامة تطرق من خلال إلى عدة قضايا، إلى أن مصالحه تثمن المجهودات التي يبذلها موظفو القطاع منذ تفشي جائحة كورونا في الجزائر قد تم تبليغها إلى السلطات العليا في البلاد.

وكشف كمال رزيق، عن إعداد مشروع تعديل المرسوم التنفيذي رقم 09/415 المؤرخ في 19 ديسمبر 2009، المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بهدف تحسين النظام التعويضي، والذي تم ارساله إلى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والتي أجلت بدورها دراسته إلى حين فتح المجال من طرف السلطات العمومية.

وفيما يتعلق بترقية وتعزيز قدرات الموارد البشرية للقطاع، أفاد الوزير رزيق في رده الكتابي التي تحصلت “النهار” على نسخة منه، بأنه قد تم تسطير برنامج لرسكلة وتكوين ما يزيد عن 7200 موظف في شتى المجالات العلمية ذات الصلة بالقطاع يتم تنفيذه خلال الفترة المقلبة حسب الأولويات وحسب إمكانيات وهياكل التكوين المتاحة.