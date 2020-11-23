رزيق: من الضروري تفعيل مجلس أعمال جزائري – إماراتي لاستقطاب الإستثمارات

أكد وزير التجارة كمال رزيق خلال محادثات أجراها مع سفير الإمارات العربية المتحدة بالجزائر على ضرورة تفعيل مجلس أعمال جزائري- إماراتي.

وحسب بيان للوزارة، فإن القرار جاء لتعزيز التعاون الثنائي واستقطاب المزيد من الإستثمارات.

وأضاف البيان، أن وزير التجارة قد أجرى أمس محادثات عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر “يوسف سيف خميس سباع ال علي”.

حيث تطرق الطرفان إلى سبل ترقية التعاون التجاري بين البلدين”، وشكل اللقاء فرصة لتقييم حجم المبادلات التجارية بين الجانبين.

من جهته، عبّر رزيق عن إرتياحه إزاء التطور الايجابي المسجل في مجال التعاون الثنائي، مؤكدا على ضرورة تفعيل مجلس أعمال جزائري إماراتي في أقرب الأجال لاستقطاب مزيد من الإستثمارات.

كما دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين الإماراتيين إلى الولوج للسوق الجزائرية، مشيرا إلى وجود إمتيازات عديدة لفائدة المستثمرين الأجانب في الجزائر وذلك بناء على الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي أقرتها الحكومة بهدف تنويع الصادرات خارج المحروقات.

من جانبه ، أكد السفير الاماراتي بالجزائر إلتزام بلاده بالرفع من مستوى التبادل التجاري مع الجزائر في شتى المجالات.

كما أكد على بحث كل السبل التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتنمية إقتصاد البلدين.