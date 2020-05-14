رزيق من وهران: الغلق والمتابعة القضائية للتجار الناشطين سرا 

قام وزير التجارة كمال رزيق، بزيارة عمل وتفقد لقطاعه بوهران، للوقوف على الحركة التجارية للسوق الجواري للخضر والفواكه بالمندوبية البلدية سيدي البشير.

واستمع الوزير، للعديد من المواطنين، ودعا التجار الى ضرورة الحفاظ على استقرار الاسعار.

فيما عرج الوزير بعدها، على مركز التسوق أرديس، أين عاين مختلف أجنحة المركز التجاري.

واستحسن الوزير، التحكم في الأسعار التي أكد أنها معقولة ومستقرة، مثل باقي أسواق ولايات القطر الوطني.

وهذا مرده إلى تكافل التجار ومجهودات مديرية التجارة خلال شهر رمضان، يضيف الوزير.

وكشف كمال رزيق، من وهران، أنه تم إقتراح مشروع يعطي الحق والأولية لوزارة التجارة لتوقيع العقوبات ضد المؤسسات الاقتصادية، التي تخترق القانون وترتكب تجاوزات، أمام العدالة.

وخص رزيق بالذكر، المتعاملين المتورطين في التعدي على انتاج الحليب المدعم.

كما اكد وزير التجارة في سياق خروقات بعض التجار غير الملتزمين بالقوانين، أن الحكومة بادرت عن حسن نية إلى إعادة فتح المحلات، لكن لم يتم الاستجابة لتدابير الوقاية مع غياب الوعي لدى المستهلكين.

وهو الأمر الذي دفعها إلى اقرار إعادة غلق المحلات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنع تفشي الوباء.

وشدد الوزير، على أن أي تاجر يضبط متلبسا بالنشاط سرا، سيتم غلق محله وتقديم ملفه أمام العدالة.