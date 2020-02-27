رزيق: نأمل في زيادة العلاقات الإقتصادية بين الجزائر ومصر

وأضاف رزيق، في تصريحات لوكالة الشرق الأوسط، أن العلاقات السياسية المميزة بين البلدين خاصة بعد اللقاء الأخير بين رئيسي البلدين في اجتماع برلين، بشأن ليبيا والقمة الافريقية الأخيرة، والتي كانت أخوية.

وأشار الوزير إلى أن البلدين فيهما طاقة بشرية هائلة، يجب استغلالها مع الامكانيات الاقتصادية للوصول إلى أكبر استفادة ممكنة عبر التعاون المشترك.

وأوضح رزيق، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 801 مليون دولار، وهو رقم يجب رفعه من خلال إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال.

وقال الوزير، أن هذا المجلس يُمكن وصول المنتجات المصرية إلى أسواق غرب افريقيا عبر الجزائر ، ووصول المنتجات الجزائرية إلى أسواق شرق افريقيا عبر مصر.

ولفت رزيق، إلى أنه في حالة انشاء المجلس، يمكن أن يتولى شخصيا اصدار التأشيرات لرجال الأعمال لتشجيع الاستثمار بين البلدين.

وأكد الوزير أن قانون المالية “الموازنة العامة للدولة”، لعام 2020 تتضمن إلغاء قاعدة 49 – 51، التي كانت مقيدة للاستثمار الأجنبي.