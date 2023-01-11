رزيق: نظام وقائي جديد لسلامة المنتجات الغذائية في فيفري المقبل

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، عن دخول النظام الوقائي “أش أ سي سي بي” المتعلق بشروط نظافة المواد الغذائية وسلامتها، حيز التنفيذ بداية من شهر فيفري المقبل.

وأضاف وزير التجارة، أن نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها “أش أ سي سي بي”، يقوم على الوقاية من الأخطار التي تهدد سلامة الأغذية. سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية، من خلال تحديدها والسيطرة عليها. مشيرا إلى أن هذا النظام سيدخل حيز التنفيذ بعد إتاحة مهلة سنتين كاملتين للمتدخلين المعنيين من أجل تحديث منشآتهم. وكسب الكفاءة اللازمة التي تسمح لهم بامتلاك إشهاد ونظام “أش أ سي سي بي” وتطبيقه في عملياتهم الإنتاجية.

وأوضح رزيق، أن هذه الخطوة تندرج في إطار الآليات التي اعتمدها الدولة بهدف حماية المستهلك الجزائري وقمع الغش من جهة. وتعزيز ولوج المنتجات إلى الاسواق الدولية من جهة أخرى. كما دعا رزيق جمعيات ومهنيي الشعب المصدرة بما في ذلك شعبة زيت الزيتون لإعداد دليل شروط النظافة والنظافة الصحية. وتطبيق نظام “أش أ سي سي بي” وعرضه على المصادقة وفقا للقرارين المذكورين.

كما أضاف رزيق أنّ هذا الدليل سيرفع من مستوى تحليل الأخطار واستباق حدوثها في المعاصر الكبرى وسيكون بعد المصادقة عليه، مرجعا يطبقه كل منتسبي شعبة زيت الزيتون.

وأكد أنّ قطاعه سيعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى المعنية من أجل توفير، في أقرب الآجال الممكنة. لكافة التسهيلات الإدارية لإنشاء أو استقطاب هيئات إشهاد للمنتجات العضوية في الجزائر، المعترف بها في الأسواق العالمية الكبرى.

وسيسمح ذلك للمزارعين والمنتجين والمصدرين الجزائريين بالاستفادة من هذه الخدمة والحصول على اعتماد لمنتجاتهم على الصعيد الدولي.

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