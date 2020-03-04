رزيق: نعمل على تقليص فاتورة الواردات من اللحوم

أكد وزير التجارة كمال رزيق، أنّ الجزائر تتجه نحو ترقية المنتوج المحلي وتقليص فاتورة الواردات من اللحوم.

وأوضح الوزير، في لقاء جمعه بممثلين عن الفيدرالية الوطنية للموالين و مستوردي اللحوم و رئيس المجلس الوطني للحوم الحمراء، قائلا ” أن الجزائر تتجه اليوم نحو ترقية المنتوج المحلي وتقليص فاتورة الواردات من هذه المادة”.

وأضاف الوزير أن الجزائر تتجه أيضا لتحويل المستوردين إلى مستثمرين حقيقيين، وذلك من خلال تطوير كل ما يرتبط بعملية التربية والذبح محليا .

وأفاد رزيق أنه سيتم دعم الثروة الحيوانية خاصة بمناطق الجنوب لتسويقها عبر باقي ولايات الوطن لاسيما في الشمال.

وكشف الوزير أنه يتم التنسيق مع وزارة الفلاحة للتكفل بالجانب اللوجستيكي لتقليص الأعباء المالية على الموالين تطهير الشعبة من المضاربين .

وأبدى الوزير الاستعداد التام لمصالح قطاعه لدعم كل الفاعلين في شعبة إنتاج اللحوم الحمراء.