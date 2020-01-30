رزيق والسفير الأوكراني يتباحثان التعاون التجاري والإقتصادي بين البلدين

إلتقى السفير الأوكراني، وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، وتناول الجانبان بشكل مفصل أولويات التعاون التجاري والإقتصادي بين البلدين.

كما تطرق الطرفان، إلى السبل الكفيلة بزيادة حجم المبادلات التجارية البينية، مع التأكيد على ضرورة توسيع القاعدة القانونية.

والتوقيع العاجل على الاتفاقيات التي من شأنها أن ترتقي بمستويات التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

كما أولى الجانبان اهتمامًا خاصًا لمسألة إنشاء اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الثنائي بين أوكرانيا والجزائر.

وكذا إبرام اتفاقية تأسيس مجلس رجال الأعمال “الاوكراني-الجزائري”، وإقامة معرض للمنتجات الوطنية الجزائرية في أوكرانيا.

هذا وقد حضر اللقاء، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، وممثلو الوزارة، إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأوكرانية بالجزائر.