رزيق والسفير التركي يبحثان تعزيز الشراكة التجارية بين الجزائر وتركيا

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم بمقر الوزارة، سفير جمهورية تركيا لدى الجزائر محمد مجاهد كوتشوك يلماز.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان خلال اللقاء، فرص رفع حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين.

كما ناقشا إمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة وتسهيل المبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين. يضيف المصدر ذاته.