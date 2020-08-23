رزيق وبكاي في زيارة عمل تدوم يومين إلى تمنراست وإليزي

يشرع وزير التجارة، كمال رزيق، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، في زيارة عمل الى تمنراست غدا، وإليزي يوم الثلاثاء.

وتأتي زيارة العمل والتفقد هذه لكل من الولايتين، لمتابعة تجسيد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والمالية، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية الصادر مطلع الشهر الجاري بالجريدة الرسمية.

كما سيقوم الوزيٕران بمعاينة تفعيل الإجراء التنظيمي الجديد الذي اتخذته الوزارة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، لتأطير عمليات التصدير نحو دول الجوار، والذي يقضي بضمان نقل المنتجات المصدرة من طرف المجمع العمومي للنقل واللوجستيك “لوجيسترانس” الى غاية النقطة الكيلومترية صفر، على مستوى الشريط الحدودي مع كل بلد.

كما سيتم خلال الزيارة تدشين وزيارة بعض المرافق التابعة للقطاع، إٕضافة الى لقاءات خاصة مع المتعاملين الاقتصاديين لكلا الولايتين.