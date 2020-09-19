رزيق وبكاي يجتمعان بمنتجي ومستوردي المستلزمات والأدوات المدرسية

إجتمع وزير التجارة كمال رزيق، اليوم السبت رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، بمنتجي ومستوردي المستلزمات والأدوات المدرسية.

ويأتي هذا الاجتماع حسب بيان للوزارة تحضيرا للدخول المدرسي فيما يخص قطاع التجارة من حيث توفر المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك السعر الذي لا يجب أن يعرف أي ارتفاع حسب ما صرح به الوزير الذي طمأن أيضا المنتجين بأن الوزارة أخذت بعين الإعتبار كل إنشغالاتهم بجملة من الإجراءات لحماية المنتوج الوطني.

ودعى الوزير منتجي ومستوردي الادوات المدرسية لضرورة التكتل في هيكل منظم لتمثيل هذه الشعبة ليصبحوا قوة إقتراح ليتسنى للوازارة مرافقتهم في باقي مقترحاتهم

كما طلب ذ الوزير من المستوردين الحاضرين بضرورة التفكير الجدي في تحويل نشاطهم والإستفادة من خبرتهم في ميدان الإستيراد الى الإستثمار المحلي والإنتاج ثم التصدير خاصة وأن الجزائر مقبلة على الإنفتاح على سوق واعدة وهي السوق الإفريقية، مقدما جملة من الإمتيازات والتحفيزات التي يوفرها قطاع التجارة للمصدرين.