رزيق وبكاي يستقبلان وفدا عن جمعية منتجي الخزف والسيراميك ويتعهدان برفع العراقيل

كشف رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي الخزف والسيراميك، منصف بوضربة، عن عقد لقاء اليوم مع وزير التجارة كمال رزيق والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، لدراسة العديد من النقاط المتعلقة بالقطاع.

وقال بوضربة في اتصال مع “النهار أونلاين”، إنّ اللقاء الذي تم عقده اليوم مع الوزيرين قد أظهر حسن نية كبيرة لدى الحكومة في التغيير، وهذا من خلال تعهدهما بإتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بقطاع التجارة ورفع العراقيل التي تواجه التجار والصناعيين.

وأكد ذات المتحدث، بأن الجمعية قد رفعت مطالب لوزير التجارة كمال رزيق والوزير المنتدب للتجارة الخارجية مطالب تتعلق بتسهيلات لتصدير المنتجات الجزائرية نحو الخارج، خاصة في قطاع الخزف و السيراميك، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالجباية والإعفاءات خاصة وأن العديد من الولايات تشهد اختلالات في فهم التعليمات أين تعهد الوزيرين باتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب الأجال لإزالة كل العراقيل التي تواجه الصناعيين والتجار .

بالموازاة مع ذلك، أكد بوضربة أن وزير التجارة قد أكد له أن هذه اللقاءات والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمتعاملين الإقتصاديين جاء في إطار مخطط عمل الحكومة الجديد و التعليمات التي أسداها الوزير الأول عبد العزيز جراد من اجل إعادة النهوض بالإقتصاد الوطني.

وأكد بوضربة في حديثه لـ”النهار اونلاين”، بأن مؤسسات البناء وإنتاج مواد البناء تواجه صعوبات كبيرة بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، حيث تم إحصاء أزيد من 80 بالمائة قد توقفت بها الأشغال.