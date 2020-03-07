رزيق: وجدنا الفئران بأكياس الحليب في ملبنة شرق الجزائر

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، عن العثور على فئران بأكياس الحليب في ملبنة شرق الجزائر.

وأوضح رزيق خلال انطلاق أشغال اللقاء الوطني مع إطارات القطاع، أنه يتم التسامح مع أخطاء الفاتورة أو السعر، لكن لا نقاش في الأمور الصحية.

وأضاف رزيق “بالنسبة للمؤسسات التي لا تراعي المعايير الصحية، تقوم وزارة التجارة بغلق أو تشميع تحفظي، أما الغلق النهائي فهو من صلاحيات العدالة”.

وأعلن وزير التجارة عن إنشاء وكالة للصحة الإستهلاكية تتشكل من ممثلي عدة وزارات، تسهر على ضبط جودة المنتوجات المتواجدة في السوق.