رزيق: وزارة العدل وضعت نص قانوني لتجريم المضاربة

قال وزير التجارة كمال رزيق اليوم الخميس، أن المضاربة ليست سهلة، وهناك نص قانوني لوزارة العدل سيجرم المضاربة وإعادة النظر فيها.

وخلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، قال رزيق أن الإحتكار والمضاربة هما نتيجة للفوضى التي عاشتها الأسواق لعشرات السنين. مشيرا أنه سيتم معالجتها بتأني لأنها تتطلب دراسة معمقة ، والإستراتيجية ستتطلب وقت.

وقال رزيق أن وزارته تسعى لإيجاد أسواق جملة بمعايير عالمية وإخراجها من المناطق الحضرية. وعن البطاقة الوطنية لإحصاء المنتوج ،كشف الوزير أنه سيتم لإعادة ضبطها لأن فيها 11 الف متعامل إقتصادي و388 الف منتوج.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp