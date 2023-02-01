رزيق وزغدار يدعوان لمضاعفة الجهود لرفع نسبة الإدماج بالمؤسسات الإنتاجية

دعا وزيرا التجارة و ترقية الصادرات والصناعة على التوالي كمال رزيق وأحمد زغدار، إلى ضرورة الرفع من نسبة الإدماج بالمؤسسات الإنتاجية لولوج عالم التصدير.

كما أوضح وزير التجارة و ترقية الصادرات خلال تصريح صحفي أن الدولة “سترافق المؤسسات الاقتصادية المختصة في التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية”. في “عملية التصدير شريطة أن ترفع من نسبة الإدماج التي يتعين أن تتجاوز 40 بالمائة”.

وأضاف رزيق، أن “برنامج قطاعه الوزاري لدعم المنتجات الوطنية التي لها قدرات التصدير على غرار شعبتي الزيت والتمور”. الذي “انطلق بالجزائر العاصمة سيختتم بولاية برج بوعريريج من خلال الأبواب المفتوحة على المنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية”. التي “أصبحت ذات نوعية جيدة وتنافسية في الأسواق الأوروبية والإفريقية”.

كما قال “نهدف أيضا إلى الرفع من حجم الصادرات من خارج المحروقات”. إلى “أن تصل قيمة الصادرات للسنة الجارية 2023 إلى 250 مليون دولار”.

ومن جهته أفاد الوزير الصناعة أن المنتجات الجزائرية “أصبحت ذات جودة و نوعية تضاهي المنتجات المستوردة”. كما “أن بعض المنتجات الإلكترونية بلغت فيها نسبة الإدماج بين 80 و90 بالمائة”. قائلا “هي تجارب مشجعة نأمل أن تحذو حذوها منتجات في شعب أخرى، على غرار النسيج والجلود والحديد والكهرباء”.

وأبرز زغدار أن قطاعه الوزاري يعمل على “تحيين مرسوم لإعداد شبكة إدماج ملائمة من خلال تحديد نسبة إدماج دنيا لمنتجات المتعاملين الاقتصادين”. بهدف “الاستفادة من التحفيزات الجبائية, مما سيسمح بتوفير منتوج بتكلفة أقل و سعر مناسب يضاهي المنتجات المستوردة”.

وفيما يتعلق بجهاز الكشف عن تسربات الغاز الذي يصنع من طرف شركة خاصة مختصة في صناعة التجهيزات الإلكترونية بالولاية، قال وزير الصناعة أنه “سيتم عرض هذا المنتوج على الجهات المختصة وفي حال حصوله على المطابقة سيتم توقيف استيراده شريطة أن تضمن تغطية احتياجات السوق الوطنية”.