رزيق وضيافات عن عودة الرئيس تبون: “الحمد لله وإن شاء الله يوفقه بمهامه لبناء الجزائر الجديدة”

الوطني
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رزيق وضيافات عن عودة الرئيس تبون: “الحمد لله وإن شاء الله يوفقه بمهامه لبناء الجزائر الجديدة”
بقلم أسماء.ع

عبّر كل من وزير التجارة كمال رزيق، والوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، عن سعادتهما لعودة الرئيس تبون للجزائر.

وكتب من جهته وزير التجارة عبر صفحته الفايسبوك “الحمد الله والشكر لله على رجوع الرئيس تبون إلى ارض الوطن”.

وتابع كمال رزيق، “سالما معافا.. طهور إن شاء الله”.

ومن جانبه قال “الحمد والشكر لله على عودة الرئيس إلى أحضان وطنه سالما معافى من ألمانيا بعد رحلة العلاج”.

أضاف ضيافات “نسأل الله العلي القدير أن يَمن عليه بدوام الصحة والعافية ويرزقه القوة ويوفقه بمهامه لأجل بناء الجزائر الجديدة”.


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