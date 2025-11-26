رزيق وعبد اللطيف يدرسان تعزيز التكامل بين التجارة الداخلية والخارجية

تم اليوم بمقر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عقد اجتماع عمل ترأسه كلٌّ من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصّص هذا الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا الهامة المرتبطة بقطاعي التجارة الداخلية والخارجية.

وشدّد الوزيران خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك وتكامل الأدوار بين القطاعين من أجل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على إعداد ورقة طريق مشتركة تتضمن أولويات العمل للفترة المقبلة. مع تعزيز التنسيق الميداني بين المصالح المركزية والولائية لضمان نجاعة أكبر في التكفل بانشغالات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.