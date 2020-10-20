رزيق يأمر المدراء الجهويين بتشديد الرقابة على الفضاءات التجارية

أعطى وزير التجارة، كمال رزيق، تعليمات صارمة للمدراء الجهويين لتشديد الرقابة على الفضاءات والنشاطات التجارية.

وحسب بيان للوزارة، أمس الإثنين، جاءت هذه التعليمات خلال اجتماع تقييمي مع المدراء الولائيين والجهويين للتجارة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

أين أسدى الوزير تعليمات صارمة للمدراء، بضرورة تشديد الرقابة على الفضاءات والنشاطات التجارية فيما تعلق بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي.

وكذا احترام أصحاب المحلات للتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وشملت التعليمات اتخاذ كافة الإجراءات في حق التجار المخالفين وهذا تحت سلطة ولاة الجمهورية.

هذا وتناول الاجتماع بعض الملفات المتعلقة بقطاع التجارة من أهمها ملف إعداد البطاقية الوطنية الخاصة بالمنتجات المصنعة محليا.