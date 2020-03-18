رزيق: يأمر بالتطبيق المباشر لعمليات الرقابة وتشديدها وكشف المضاربين لوسائل الإعلام

خلص الإجتماع الذي ترأسه اليوم وزير التجارة كمال رزيق بجملة من التوصيات والتوجيهات حول وضعية التموين والتوزيع والمخزون الوطني للمواد الأساسية الواسعة الإستهلاك.

وخلال الإجتماع الذي جرى بمقر الوزارة أمر رزيق بالتطبيق المباشر وابتداء من يوم غد تماشيا على ضرورة مواصلة عمليات الرقابة وتشديدها.

كماأسدى الوزير توجيهات بإعلام وسائل الإعلام بكل المخالفين للتشريع خاصة المضاربين .

من جهة أخرى إستمع الوزير لتقارير الإطارات التي تناولت أوضاع الأسواق على مستوى كامل القطر الوطني.

وحضر الإجتماع الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي اليوم للجنة اليقظة التي تم تنصيبها يوم أمس .